Легкоатлетка из России Богданова получила разрешение выступать за США

Легкоатлетка Алсу Богданова (Леннеман) получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) право выступать за США на международных стартах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на World Athletics.

Серебряный призёр Кубков России 2017 и 2018 годов в беге на 3000 метров с препятствиями, выступавшая на внутрироссийских соревнованиях за Татарстан, последний раз выходила на старт в России в январе 2019 года.

Спортсменка имеет право представлять США с 28 июня 2023 года.

Уже с 2015 года легкоатлетка неоднократно принимала участие в турнирах, проходивших на территории США. Последний раз спортсменка выступала в июне 2023 года на турнире Johnny Loaring Classic в Канаде, где она стала восьмой в беге на 1500 метров.