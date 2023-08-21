Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

С Федерации триатлона России сняты санкции за нарушения антидопинговых правил

С Федерации триатлона России сняты санкции за нарушения антидопинговых правил
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу сообщила о снятии санкций с организации.

«Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений. Более того, мы поняли, что употребление запрещённых препаратов часто бывает связано с недостаточной информированностью и отсутствием знаний в этой области. Например, необходимо было отучить спортсменов от того, чтобы пить из той же бутылки, из которой пьют спортсмены-любители, проверять абсолютно всё, что спортсмены принимают в пищу, все лекарства.

Постоянно напоминаем о «принципе строгой ответственности», что именно спортсмен отвечает за то, что попадает в его организм. Необходимо было учить правильно заполнять систему АДАМС и ввести большой образовательный план по антидопинговой политике. Несмотря на все баны, у нас регулярно берут пробы, и сегодня мы сдаём их максимально успешно», — сказала Шойгу в интервью ТАСС.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023