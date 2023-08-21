С Федерации триатлона России сняты санкции за нарушения антидопинговых правил

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу сообщила о снятии санкций с организации.
«Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений. Более того, мы поняли, что употребление запрещённых препаратов часто бывает связано с недостаточной информированностью и отсутствием знаний в этой области. Например, необходимо было отучить спортсменов от того, чтобы пить из той же бутылки, из которой пьют спортсмены-любители, проверять абсолютно всё, что спортсмены принимают в пищу, все лекарства.
Постоянно напоминаем о «принципе строгой ответственности», что именно спортсмен отвечает за то, что попадает в его организм. Необходимо было учить правильно заполнять систему АДАМС и ввести большой образовательный план по антидопинговой политике. Несмотря на все баны, у нас регулярно берут пробы, и сегодня мы сдаём их максимально успешно», — сказала Шойгу в интервью ТАСС.
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