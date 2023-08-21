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ВФЛА: Богданова не подавала запрос на смену гражданства и не выступала за сборную России

ВФЛА: Богданова не подавала запрос на смену гражданства и не выступала за сборную России
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Пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики заявила, что легкоатлетка Алсу Богданова (Леннеман) никогда не представляла российскую национальную команду и не подавала запрос на смену спортивного гражданства.

«По имеющейся у нас информации Алсу Богданова несколько лет назад вышла замуж за американца и последние годы проживает с мужем в США. Она никогда не выступала за сборную России и не подавала в ВФЛА запрос на смену спортивного гражданства», — приводит слова пресс-службы ВФЛА «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что серебряный призёр Кубков России 2017 и 2018 годов в беге на 3000 метров с препятствиями Алсу Богданова (Леннеман) получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) право выступать за США на международных стартах.

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