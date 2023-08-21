Глава Федерации триатлона России ответила на вопрос о возможности отобраться на ОИ-2024

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу ответила на вопрос о шансах отобраться на Олимпиаду 2024 года.
«Если мы будем очень быстро бегать, то будет одна или две путёвки. Квалификационный период на парижскую Олимпиаду начался 27 мая 2022-го и завершится 27 мая 2024 года, а это значит, что в случае допуска в следующем году мы должны сделать буквально невозможное, а именно за очень сжатый срок набрать необходимое количество рейтинговых баллов.
Но я изначально говорила о том, что рассчитываю не на предстоящие Олимпийские игры, а на следующие. Юниоров мы растим именно для этого. Мы будем и сейчас участвовать, бороться и делать всё возможное. Но ребята, которые сегодня подают большие надежды, будут ещё слишком юны», — сказала Шойгу в интервью ТАСС.
- 21 августа 2023
-
12:50
-
12:24
-
12:12
-
12:07
-
11:56
-
11:46
-
11:05
-
10:10
-
09:24
-
01:00
-
00:28
-
00:15
-
00:08
- 20 августа 2023
-
23:02
-
22:51
-
22:18
-
22:18
-
21:56
-
21:11
-
20:28
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:49
-
19:44
-
19:04
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:15
-
18:02
-
17:50
-
17:29
-
16:48
-
14:45