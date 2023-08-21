Глава Федерации триатлона России ответила на вопрос о возможности отобраться на ОИ-2024

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу ответила на вопрос о шансах отобраться на Олимпиаду 2024 года.

«Если мы будем очень быстро бегать, то будет одна или две путёвки. Квалификационный период на парижскую Олимпиаду начался 27 мая 2022-го и завершится 27 мая 2024 года, а это значит, что в случае допуска в следующем году мы должны сделать буквально невозможное, а именно за очень сжатый срок набрать необходимое количество рейтинговых баллов.

Но я изначально говорила о том, что рассчитываю не на предстоящие Олимпийские игры, а на следующие. Юниоров мы растим именно для этого. Мы будем и сейчас участвовать, бороться и делать всё возможное. Но ребята, которые сегодня подают большие надежды, будут ещё слишком юны», — сказала Шойгу в интервью ТАСС.