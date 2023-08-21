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Винер: на Международном фестивале студенческого спорта будут ведущие российские гимнастки

Винер: на Международном фестивале студенческого спорта будут ведущие российские гимнастки
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге выступят ведущие российские гимнастки.

«Будет много ведущих спортсменок. У нас будет выступать Анастасия Гузенкова в индивидуальной программе. В групповых упражнениях будут выступать победительницы Кубка сильнейших», — сказала Винер в интервью ТАСС.

На фестивале будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4000 студентов из 36 стран.

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