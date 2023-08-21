Федерация бобслея России примет участие в конгрессе международной федерации

Федерация бобслея России получила официальное приглашение принять участие в работе конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который пройдёт 24 сентября в Санта-Сусанне (Испания). Об этом сообщил генеральный секретарь национальной федерации Сергей Пархоменко, который стал одним из представителей федерации России на конгрессе.

«Федерация бобслея России получила официальное приглашение от международной федерации. На конгресс планируют поехать глава нашей федерации Анатолий Пегов, вице-президент Елена Аникина и я», — приводит слова Пархоменко ТАСС.

Российские скелетонисты и бобслеисты последнее время были лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных IBSF.