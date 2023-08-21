Родионенко: у нас есть возможность завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что российские гимнасты сохраняют шансы выступить на Олимпиаде – 2024 в Париже.
«У нас есть возможность принять участие в турнирах весной следующего года, с тем чтобы завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх. Вот всё, что я могу сказать на данный момент.
Однако всё это пока разговоры. Пока мы можем только предполагать.
Мое мнение такое: пока не определится ситуация с СВО, они будут нас мучить. Если у нас всё сложится благополучно, то многие страны изменят своё отношение», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ» со ссылкой на эфир программы «Есть тема».
В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах.
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