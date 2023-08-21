Призёр Паралимпийских игр велогонщица Мошкович сменила спортивное гражданство

Бронзовый призёр сборной России, велогонщица сборной России Светлана Мошкович сменила спортивное гражданство на австрийское. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«В рядах паралимпийцев практически нет спортсменов, пожелавших сменить спортивное гражданство. Исключение составляет лишь велосипедистка Светлана Мошкович. Она уже давно живёт в Австрии, получила там образование. Именно поэтому мы не стали ей чинить никаких препятствий. Наши паралимпийцы понимают, что государство защищает их в этой непростой ситуации. Работают, тренируются, как и раньше. Ждут стартов», – приводит слова Рожкова ТАСС.

Напомним, апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета принял решение об отмене отстранения Паралимпийского комитета России. В сентябре 2023 года международный комитет рассмотрит вопрос о членстве ПКР в организации на генеральной ассамблее.