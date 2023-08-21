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World Athletics не включила Исинбаеву и Ласицкене в топ-40 лучших атлетов в истории ЧМ

World Athletics не включила Исинбаеву и Ласицкене в топ-40 лучших атлетов в истории ЧМ
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Трёхкратные чемпионки мира Елена Исинбаева и Мария Ласицкене не вошли в рейтинг самых влиятельных спортсменок за всю историю проведения первенств планеты по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Это следует из рейтинга, опубликованного на сайте организации.

Отметим, что обе спортсменки являются рекордсменками по числу побед в своих видах на чемпионатах мира на открытом воздухе.

Исинбаева побеждала в прыжках с шестом на первенствах планеты в 2005, 2007 и 2013 годах. Также на счету двукратной олимпийской чемпионки четыре победы на чемпионатах мира в помещении (2004, 2006, 2008, 2012).

Действующая победительница Олимпийских игр Ласицкене становилась сильнейшей среди прыгуний в высоту на чемпионатах мира (2015, 2017, 2019), и дважды она побеждала на зимних первенствах планеты (2014, 2018).

Напомним, из-за ситуации на Украине World Athletics не допустила российских и белорусских легкоатлетов на чемпионат мира, который проходит в эти дни в Будапеште.

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