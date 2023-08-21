РФС устроит шоу на Суперкубке России по мини-футболу

В ближайшую пятницу, 25 августа, в Санкт-Петербурге пройдет матч за БЕТСИТИ Суперкубок России по мини-футболу. Встреча действующего чемпиона России МФК «КПРФ» и обладателя кубка страны «Синары» станет первым шагом на пути трансформации этого подвида игры в медийном плане.
Яркие шоу-программы на финалах турниров в большом футболе стали в последние годы привычными. Мини-футбол до настоящего момента оставался на периферии, хотя исходные данные неплохие: серьёзные международные победы как у сборной, так и у клубов, и популярность в ряде регионов, и отлично подходящие под полноценный матчдей с концертными программами и развлечениями для болельщиков арены.
Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова заявила, что РФС планирует уже в наступающем сезоне сделать мини-футбол более качественным, в первую очередь с медийной точки зрения.
На открытии Суперкубка выступит популярный рэпер Эльдар Джарахов, который представит новый трек. Также среди амбассадоров матча планируются и яркие личности непосредственно из мини-футбола.
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