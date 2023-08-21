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Новый чемпион мира на стометровке Ноа Лайлз разрыдался на награждении

Новый чемпион мира на стометровке Ноа Лайлз разрыдался на награждении
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Новый чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на 100 метров американец Ноа Лайлз на награждении безудержно рыдал, слушая гимн США.

Только по окончании музыки ставшие призёрами Летсиль Тебого из Ботсваны и британец Зарнел Хьюз смогли успокоить обладателя золотой награды для памятного снимка.

Про Лайлза впервые заговорили семь лет назад, когда он стал чемпионом мира U20, а через два года выиграл взрослый чемпионат США. Ноа зарекомендовал себя как специалист в беге на 200 метров. В 2019 и 2022 годах Лайлз завоёвывал золотые медали чемпионата мира на этой дистанции. Стометровка ему покорилась впервые. Отметим, что выиграл американец с личным рекордом — 9,83 секунды.

25 августа на чемпионате мира пройдёт финал в беге на 200 метров. Если он также завершится победой Лайлза, то американец сможет стать первым после легендарного Усэйна Болта спортсменом, которому на одном чемпионате мира покорятся 100 и 200 м.

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