Чемпионы России по матчевым гонкам — 2023 — экипаж Максима Таранова

С 15 по 19 августа в Екатеринбурге прошёл чемпионат России по матчевым гонкам — 2023. В соревнованиях приняли участие 16 экипажей из шести регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областей. Матч-рейс — зрелищная дисциплина парусного спорта. Суть состоит в том, что экипажи сражаются один на один, а турнирная таблица похожа на сетку теннисного турнира.
Из-за полного безветрия в Екатеринбурге к финальному дню каждый участник провёл не менее трети запланированных гонок. При этом в первый день все четыре гонки, в которых участвовал, выиграл экипаж Ивана Бирюкова из Миасса. А в третий день экипаж Максима Таранова (Волгодонск/Екатеринбург) выиграл пять матчей из пяти. Именно эти коллективы сразу вышли в полуфинал. Причём Таранов получил право выбирать себе соперника и остановился именно на Бирюкове. Вторую полуфинальную пару по итогам четвертьфинального раунда составили экипажи Павла Кузнецова и Павла Зимина. В финал вышли Таранов и Кузнецов, выигравшие свои матчи у соперников со счётом 2:1.
Фото: Алексей Жиров
В малом финале Зимин оказался сильнее Бирюкова со счётом 2:0 и завоевал бронзу. В гранд-финале развернулась нешуточная борьба. Первый матч выиграл Кузнецов, во время второго пришло штормовое усиление, из-за чего матч прервался. После возобновления соревнований две гонки выиграл Таранов и стал чемпионом России вместе со своим экипажем: Ольгой Шардаковой, Борисом Хмуровичем и Иваном Левиным.
Серебряным призёром стал экипаж Павла Кузнецова, Евгения Неугодникова, Александра Екимова и Александра Гришунина. Бронзу завоевал экипаж в составе: Павел Зимин, Антон Найдов, Владислав Топорков и Сергей Зудов.
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