Бех-Романчук: ситуация с Харлан показала, что нам некомфортно соревноваться с россиянами

Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук высказалась о возможности возвращения россиян на международную арену.

«Ситуация с саблисткой Харлан показала, что нам некомфортно соревноваться с российскими спортсменами.

Российские спортсмены должны оставаться в России. Ни о каком нейтралитете не может быть речи. Несмотря на нейтральность, мы будем знать, какую страну представляет спортсмен. Сейчас не время говорить о будущем атлетов из России. Для многих стран очень важно выигрывать медали и представлять свой флаг. Эту сцену нельзя отдавать России», — приводит слова Бех-Романчук Sportschau.de.

Отметим, что ранее глава World Athletics Себастьян Коу скептически оценил возможность допуска россиян до Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет принял чёткую позицию, я буду очень удивлён, если она изменится», — сказал Коу.