Горячкина рассказала о плохом самочувствии во время финала Кубка мира по шахматам

Победительница Кубка мира по шахматам россиянка Александра Горячкина рассказала о плохом самочувствии во время финала соревнований.
Ранее в финале Кубка мира Горячкина на тай-брейке победила болгарку Нургюл Салимову и впервые в карьере завоевала трофей.
«Во время финала я не очень хорошо себя чувствовала в плане здоровья, поэтому особых эмоций сейчас нет. Я просто рада, что турнир закончился.
На тай-брейке я особо не нервничала, но во время последней партии в классику в какой-то момент меня так хорошо и технично перекатали, что я в целом даже не допускала, что мне удастся спастись. Но потом соперницу словно подменили — до 40-го хода у меня словно выигрывал один человек, а после — совершенно другой. Я даже неожиданно осталась с лишней фигурой. Жаль, что она мне не помогла», — приводит слова Горячкиной ТАСС.
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