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Грант Холлоуэй в третий раз подряд выиграл ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Грант Холлоуэй в третий раз подряд выиграл ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин. Золотую медаль завоевал американец Грант Холлоуэй, преодолевший дистанцию за 12,96 секунды. Холлоуэй в третий раз подряд выиграл чемпионат мира. Ранее он побеждал в 2019 и 2022 годах.

Серебряным призёром стал Хэнсл Парчмент из Ямайки (13,07), бронзу завоевал американец Даниэль Робертс (13,09). Отметим, что Холлоуэй и Парчмент в финале показали свои лучшие результаты в текущем сезоне.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. 110 м с барьерами

1. Грант Холлоуэй (США) – 12,96.
2. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,07.
3. Даниэль Робертс (США) – 13,09.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Мужчины. 110 м с барьерами. Финал
21 августа 2023, понедельник. 22:40 МСК
Окончено
1
Грант Холлоуэй
США
12.96
2
Хэнсл Парчмент
Ямайка
13.07
3
Даниэль Робертс
США
13.09
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