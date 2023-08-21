Грант Холлоуэй в третий раз подряд выиграл ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин. Золотую медаль завоевал американец Грант Холлоуэй, преодолевший дистанцию за 12,96 секунды. Холлоуэй в третий раз подряд выиграл чемпионат мира. Ранее он побеждал в 2019 и 2022 годах.

Серебряным призёром стал Хэнсл Парчмент из Ямайки (13,07), бронзу завоевал американец Даниэль Робертс (13,09). Отметим, что Холлоуэй и Парчмент в финале показали свои лучшие результаты в текущем сезоне.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. 110 м с барьерами

1. Грант Холлоуэй (США) – 12,96.

2. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,07.

3. Даниэль Робертс (США) – 13,09.