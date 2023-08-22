Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 22 августа

Сегодня, 22 августа, состоятся соревнования четвёртого дня чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия). Будет разыграно четыре комплекта медалей.

Расписание финальных соревнований 22 августа

20:58. Мужчины. Прыжки в высоту

21:20. Женщины. Метание диска

22:31. Женщины. 1500 метров

22:42. Мужчины. Стипль-чез, 3000 метров

После трёх дней соревнований в медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой девять медалей, пять из которых золотые, две серебряные и две бронзовые. На втором месте с двумя золотыми наградами Испания, тройку лидеров замыкает Эфиопия, у которой в активе одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые.

Соревнования чемпионата мира будут продолжаться до 27 августа.