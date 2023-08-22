Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 22 августа

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 22 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 августа, состоятся соревнования четвёртого дня чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия). Будет разыграно четыре комплекта медалей.

Расписание финальных соревнований 22 августа

20:58. Мужчины. Прыжки в высоту
21:20. Женщины. Метание диска
22:31. Женщины. 1500 метров
22:42. Мужчины. Стипль-чез, 3000 метров

После трёх дней соревнований в медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой девять медалей, пять из которых золотые, две серебряные и две бронзовые. На втором месте с двумя золотыми наградами Испания, тройку лидеров замыкает Эфиопия, у которой в активе одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые.

Соревнования чемпионата мира будут продолжаться до 27 августа.

Материалы по теме
«Мне говорили, что это невозможно». Кто бросил вызов быстрейшему человеку на планете
«Мне говорили, что это невозможно». Кто бросил вызов быстрейшему человеку на планете
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023