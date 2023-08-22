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Шубенков: Исинбаевой стоит лучше думать перед высказываниями

Шубенков: Исинбаевой стоит лучше думать перед высказываниями
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Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков высказался о заявлениях олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой о «номинальном характере» её воинских званий.

«Версия, что Исинбаева сделала заявление, чтобы продолжить работу в МОК и принести пользу стране? Я сторонник версии, что она своё заявление сделала для того, чтобы продолжить работу в МОК и принести пользу самой себе. Станет ли это прецедентом, после которого спортсменам из ЦСКА разрешат выступать? Если так, хорошо. Но Лена вряд ли об этом думала, когда выкладывала публикацию.

Не удивился заявлениям Исинбаевой. Скажу так: Лена человек абсолютно искренний, но ей надо быть аккуратнее и лучше думать перед тем, как она что-то скажет», — сказал Шубенков в интервью «РИА Новости».

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