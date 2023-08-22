Шубенков: от западных спортсменов провокаций не жду, от украинцев — да

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков ответил на вопрос о возможной дискриминации по отношению к россиянам в случае допуска на международные соревнования.

«Не думаю, что на международных соревнованиях дискриминация была бы массовой. Ведь была же ситуация 2014 года, но мы ездили на турниры. Хотя пропаганда в разных странах преподносила эту ситуацию по-всякому. Максимум, что было от иностранных спортсменов — недоумённые вопросы: «А как вы, русские и украинцы, вообще общаетесь?» А мы, два кореша, русский и украинец, в одном номере жили, эти темы все обсуждали вообще-то. Всё там в порядке было, ребята адекватные. Точнее, были адекватные. Сейчас не знаю. Надо понимать — эти случаи дискриминации единичные на фоне либо безразличия, либо незнания того, что реально происходит. Хотя единичные случаи малину могут загадить так, что завоняет все вокруг.

Например, кто-то руку не протянет, на пьедестал не встанет, на старте развернётся. Всякое может быть. Понимаю, что скандалы не нужны никому, их предпочитают избегать. Но, честно, на Западе спортсмены в массе своей даже не знают, где Украина находится. Поэтому от них никаких провокаций ждать вообще не стоит. А от украинцев, к сожалению, да. Причём, увы, достаточно двух балбесов с промытыми мозгами, чтобы испортить всю атмосферу праздника, взаимопонимания, культурного обмена, чем все эти крупные соревнования всегда и являлись. Пропаганда работает там очень хорошо», — сказал Шубенков в интервью «РИА Новости».