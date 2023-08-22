Чемпион мира по снукеру Бресель оценил шансы прервать «проклятие Крусибла»

Бельгийский снукерист Люка Бресель, чемпион мира 2023 года, заявил, что способен прервать «проклятие Крусибла». У снукеристов, становившихся чемпионами мира в Крусибле, не получалось защитить титул в следующем году.

«Думаю, что я могу сделать это на самом деле, если честно. Меня на самом деле не волнуют подобные вещи, поэтому для меня всё просто: если я хорошо играю, то могу это сделать», — сказал Бресель в видео на YouTube-канале Стивена Хендри.

Напомним, в матче за титул чемпиона мира 28-летний Бресель нанёс поражение англичанину Марку Селби со счётом 18:15. Соревнования принимал театр «Крусибл», который находится в Шеффилде. Люка стал четвёртым не британским игроком, выигравшим ЧМ по снукеру.