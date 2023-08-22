Горячкина отметила влияние везения на успешный результат на Кубке мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала победу на женском Кубке мира, который проходил в Баку.

«Осуществилась моя вторая мечта — выиграть Кубок мира. Потому что в Кубке мира, как мне кажется, сила игры не так важна. Здесь ещё должно везти, должно всё сложиться. А везение от тебя никогда не зависит. В этот раз мне повезло», — сказала Горячкина в интервью ТАСС.

В финале Кубка мира Горячкина на тай-брейке победила болгарку Нургюл Салимову и впервые в карьере одержала победу в этом турнире.

Отметим, что на первом Кубке мира по шахматам, который проходил в 2021 году, Горячкина стала второй. В финале она проиграла Александре Костенюк, экс-россиянке, ныне представляющей Швейцарию.