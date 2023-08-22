Ронни О'Салливан снялся с European Masters

Английский снукерист Ронни О'Салливан, занимающий первое место в мировом рейтинге, снялся с квалификации турнира European Masters, сообщает World Snooker.

Решение было принято по медицинским причинам. Это второе снятие Ронни в этом сезоне. Ранее снукерист отказался от участия в Championship League.

О'Салливан должен был встретиться с соотечественником Энди Хиксом в 21:00 мск. Хикс получит техническую победу и выйдет в 1/64 финала. Турнир European Masters проходит в Германии и продлится до 27 августа.

О'Салливан семь раз становился чемпионом по снукеру (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020, 2022). Действующим победителем чемпионата мира является бельгиец Люка Брессель, который нанёс поражение англичанину Марку Селби со счётом 18:15 в финале ЧМ-2023.