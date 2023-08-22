Расписание ЧМ-2023 по художественной гимнастике

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В среду, 23 августа, начнётся чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдёт в Валенсии (Испания). По итогам соревнований будут распределены путёвки на Олимпийские Игры 2024 года.

23 августа, среда

10:30-20:30 – индивидуальная квалификация, обруч и мяч;

22:00-23:22 – индивидуальные финалы, обруч и мяч.

24 августа, четверг

10:30-20:42 – индивидуальная квалификация, булавы и лента;

22:00-23:22 – индивидуальные финалы, булавы и лента.

25 августа, пятница

17:00-20:36 – групповое многоборье, пять обручей и три ленты + два мяча.

26 августа, суббота

16:00-20:54 – финал личного многоборья.

27 августа, воскресенье

17:00-18:43 – финалы групповых упражнений, пять обручей и три ленты + два мяча.

В расписании указано московское время.

Российские гимнасты пропустят чемпионат мира. При этом они получат право выступать в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.