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Карлсен и Прагнанандха сыграли вничью в первой партии финала Кубка мира по шахматам

Карлсен и Прагнанандха сыграли вничью в первой партии финала Кубка мира по шахматам
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В Баку (Азербайджан) завершилась первая партия финала Кубка мира по шахматам среди мужчин. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и 18-летний представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха согласились на ничью после 35-го хода.

Напомним, в поединке за третье место лидерство захватил азербайджанец Ниджат Абасов, сенсационно обыгравший американца Фабиано Каруану всего за 26 ходов.

Ответные партии обоих матчей стартуют завтра, 23 августа, в 14:00 по московскому времени.

Напомним, в полуфинале Абасов проиграл Карлсену, а Каруана на тай-брейке уступил Прагнанандхе. Из российских гроссмейстеров дальше всех по сетке Кубка мира прошёл Ян Непомнящий, который в 1/8 финала уступил представителю Индии Видиту Гуджрати с общим счётом 2:4.

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