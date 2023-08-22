«Такого даже в СССР не было». Поляк Циолковски назвал чемпионство Кецберга подозрительным

Олимпийский чемпион 2000 года Шимон Циолковски, тренер пятикратного чемпиона мира в метании молота Павла Файдека, высказался о стремительном прогрессе канадца Итэна Кецберга, завоевавшего золото на чемпионате мира – 2023 в Будапеште.

21-летний Кецберг ещё год назад не сумел даже отобраться на чемпионат мира, но за год улучшил свой личный рекорд с 76,36 м до 81.25 м и стал самым молодым чемпионом мира в метании молота в истории.

«Видно, я не знаком с этим видом спорта. Такой прогресс — это космос. Что может его вызвать? Я не знаю такого метода. На мой взгляд, это подозрительно, потому что даже в истории бывшего Советского Союза это было бы феноменом, космическим прогрессом», — приводит слова Циолковского Sport.pl.