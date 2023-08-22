Sport.pl: консультант Кецберга родом из СССР, а жена тренера — допингистка из России

Издание Sport.pl выдвинуло свою версию феноменального прогресса нового чемпиона мира в метании молота 21-летнего канадца Итэна Кецберга.

Тренером спортсмена является его соотечественник Дилан Армстронг, а консультантом 83-летний олимпийский чемпион 1972 года Анатолий Бондарчук из СССР. Под руководством Бондарчука тренировался двукратный победитель Олимпийских игр 1976 и 1980 годов Юрий Седых. Ещё в 1986 году он установил мировой рекорд (86,74 м), который не побит до сих пор.

«Все говорят, что Седых был на допинге, а Григорий Родченков, который организовал в России допинговую систему, а затем рассказал всё ВАДА, писал в своей книге, что Седых был настолько задопингован, что его образец загрязнял анализирующую машину до такой степени, что сказывалось даже на проверяемых после образцах чистых спортсменов.

Сегодня Бондарчук живет в Канаде. И он привел Армстронга к величайшим успехам. И поэтому вполне естественно, что тренер Кецберга консультируется со своим бывшим наставником. Он хочет как можно лучше руководить этим талантом. Тем более что Кецберг — это молодость, свежесть. Он смотрится в круге сенсационно, глаз нельзя оторвать, когда он крутится с космической скоростью перед тем, как бросить молот.

Может быть, не стоит смотреть так подозрительно? Даже если уже было много странных вещей? Или нельзя так не смотреть, когда много видели? Мы сами чувствуем себя странно, когда занимаемся исследованием и видим, что, например, жена Дилана Армстронга — допингистка Евгения Колодко из России. Она в 2012 году заняла третье место на Олимпийских играх в Лондоне в толкании ядра, получила серебро после дисквалификации за допинг Надежды Остапчук, а в 2016 году потеряла эту медаль, потому что и сама толкала на допинге», — пишет Sport.pl.