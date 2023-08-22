Лаулауга Таусага впервые стала чемпионкой мира в метании диска

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования женщин в метании диска. Золотую медаль впервые в карьере завоевала 25-летняя представительница США Лаулауга Таусага. В своей лучшей пятой попытке она отправила диск на отметку 69,49 метра, что является личным рекордом спортсменки. Второе место заняла её соотечественница Валари Оллман с результатом 69,23 метра. Бронзовым призёром стала представительница Китая Бинь Фэн, чей диск в заключительной шестой попытке улетел на 68,20 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. Метание диска

1. Лаулауга Таусага (США) – 69,49.

2. Валари Оллман (США) – 69,23.

3. Бинь Фэн (Китай) – 68,20.