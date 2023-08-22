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Лаулауга Таусага впервые стала чемпионкой мира в метании диска

Лаулауга Таусага впервые стала чемпионкой мира в метании диска
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования женщин в метании диска. Золотую медаль впервые в карьере завоевала 25-летняя представительница США Лаулауга Таусага. В своей лучшей пятой попытке она отправила диск на отметку 69,49 метра, что является личным рекордом спортсменки. Второе место заняла её соотечественница Валари Оллман с результатом 69,23 метра. Бронзовым призёром стала представительница Китая Бинь Фэн, чей диск в заключительной шестой попытке улетел на 68,20 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. Метание диска

1. Лаулауга Таусага (США) – 69,49.
2. Валари Оллман (США) – 69,23.
3. Бинь Фэн (Китай) – 68,20.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Метания
Женщины. Метание диска. Финал
22 августа 2023, вторник. 21:20 МСК
Окончено
1
Лаулауга Таусага
США
69.49
2
Валари Оллман
США
69.23
3
Бинь Фэн
Китай
68.20
Комментарии
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