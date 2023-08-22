Суфьян Эль-Баккали защитил титул чемпиона мира в стипль-чезе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в стипль-чезе (беге с препятствиями) на 3000 метров. Победу одержал олимпийский чемпион 2020 года марокканец Суфьян Эль-Баккали, защитивший титул чемпиона, впервые завоёванный год назад. Всего же Эль-Баккали в четвёртый раз поднялся на пьедестал почёта чемпионатов мира.

Вторым финишировал представитель Эфиопии Ламеха Гирма, уступивший победителю около двух секунд. Бронзовую медаль завоевал Абрахам Кибивот из Кении, отставший от лидера более чем на 8 секунд.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Стипль-чез, 3000 м

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,53.

2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.05,44.

3. Абрахам Кибивот (Кения) – 8.11,98