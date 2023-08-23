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Бресель и Аллен могут возглавить мировой рейтинг в случае успеха на European Masters

Бресель и Аллен могут возглавить мировой рейтинг в случае успеха на European Masters
Люка Бресель.
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После снятия англичанина Ронни О'Салливана с European Masters-2023, двое игроков получили возможность возглавить мировой рейтинг в снукере, сообщает телеграм-канал «Снукер на Мальдивах».

Бельгийцу Люке Бреселю для этого потребуется на данном турнире выйти минимум в полуфинал. Североирландцу Марку Аллену, чтобы возглавить мировой рейтинг, нужно обязательно выигрывать турнир.

Существует вариант, при котором они в финале турнира разыграют не только титул, но и право быть первым в мире. European Masters-2023 проходит в Нюрнберге и продлится до 27 августа.

Ранее Ронни О'Салливан принял решение отказаться от участия по медицинским причинам. Это его второе снятие в этом сезоне. Ранее снукерист отказался от выступления в Championship League.

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