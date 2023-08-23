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Директор Федерации велоспорта: на юниорском ЧМ посмотрим, насколько мир ушёл вперёд

Директор Федерации велоспорта: на юниорском ЧМ посмотрим, насколько мир ушёл вперёд
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Генеральный директор Федерации велоспорта Юрий Кучерявый высказался об участии 10 россиян в нейтральном статусе на юниорском чемпионате мира, стартующим сегодня, 23 августа.

«Посмотрим, какие ребята покажут результаты на первенстве мира. Международный опыт важен в любом возрасте для спортсмена, нужно посмотреть результаты относительно других соперников. Кто‑то может принять по итогам этого старта решение — стоит ли продолжать или заканчивать. Посмотрим как оно будет. Дома ребята показывали достойные секунды. Увидим, что будет в Кали, насколько мир ушел вперед.

Могу сказать, что даже технологически уже другие сборные уходят вперёд — те велосипеды, которые выставили на Олимпиаду, это просто космос. У нас нет такой технологической поддержки. «Профики» заинтересовались за сколько можно такой велосипед купить для спринта — миллион фунтов, сразу аппетит у всех пропал. Голландцы вот сразу своё начали изобретать, у нас такой возможности нет», — приводить слова Кучерявого «Матч ТВ».

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