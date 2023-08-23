Ша’Карри Ричардсон проигнорировала всех светлокожих журналистов после громкой победы на ЧМ

23-летняя темнокожая американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон отказалась общаться со светлокожими журналистами после победы в беге на 100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023, сообщает Unconventional Voices of Track & Field на странице в соцсетях.

После соревнований американская спортсменка пообщалась с темнокожими представителями СМИ, после чего прошла мимо других журналистов, сказав: «Нет, спасибо».

Напомним, Ричардсон преодолела 100 метров за 10,65 секунды. Второе место в забеге завоевала представительница Ямайки Шерика Джексон (10,72). Третьей в этих соревнованиях стала ещё одна ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10,77). Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2023 года проходит в Будапеште (Венгрия).