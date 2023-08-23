Чемпионка ОИ Оксана Чусовитина отказалась от участия в ЧМ по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила, что не будет участвовать в чемпионате мира по спортивной гимнастике — 2023. 48-летняя спортсменка сообщила, что планирует сосредоточиться на выступлении на Азиатских играх в Китае.
«Я приняла решение отказаться от этого чемпионата мира по двум причинам. Во-первых, в эти же сроки у нас пройдут Азиатские игры, на которые я собираюсь поехать и к которым сейчас готовлюсь. Во-вторых, я решила отбираться на Олимпийские игры в Париже через этапы Кубка мира, которые пройдут в первой половине 2024 года. Сейчас я тренируюсь, на Азиатских играх планирую выступить в опорном прыжке и на бревне. Какие задачи ставлю перед собой на Азиатских играх? Главное — избежать травм, а там посмотрим», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.
Напомним, чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт с 30 сентября по 8 октября 2023 года в Антверпене (Бельгия). Проведение Азиатских игр запланировано с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай). Чусовитина объявила о завершении профессиональной карьеры в июле 2021 года, однако осенью того же года вернулась в спорт.
- 23 августа 2023
-
11:24
-
10:59
-
09:59
-
09:45
-
09:34
-
08:00
-
07:56
-
07:22
-
07:14
-
06:59
-
06:53
-
03:54
-
00:36
-
00:23
- 22 августа 2023
-
23:49
-
23:26
-
23:15
-
23:04
-
22:32
-
22:05
-
18:16
-
17:54
-
17:19
-
16:58
-
16:48
-
16:36
-
16:23
-
15:12
-
14:47
-
13:37
-
13:24
-
11:54
-
11:25
-
10:10
-
10:01