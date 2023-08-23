Чемпионка ОИ Оксана Чусовитина отказалась от участия в ЧМ по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила, что не будет участвовать в чемпионате мира по спортивной гимнастике — 2023. 48-летняя спортсменка сообщила, что планирует сосредоточиться на выступлении на Азиатских играх в Китае.

«Я приняла решение отказаться от этого чемпионата мира по двум причинам. Во-первых, в эти же сроки у нас пройдут Азиатские игры, на которые я собираюсь поехать и к которым сейчас готовлюсь. Во-вторых, я решила отбираться на Олимпийские игры в Париже через этапы Кубка мира, которые пройдут в первой половине 2024 года. Сейчас я тренируюсь, на Азиатских играх планирую выступить в опорном прыжке и на бревне. Какие задачи ставлю перед собой на Азиатских играх? Главное — избежать травм, а там посмотрим», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.

Напомним, чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт с 30 сентября по 8 октября 2023 года в Антверпене (Бельгия). Проведение Азиатских игр запланировано с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай). Чусовитина объявила о завершении профессиональной карьеры в июле 2021 года, однако осенью того же года вернулась в спорт.