Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Видеообзор победного прыжка Тамбери на чемпионате мира в Будапеште

Видеообзор победного прыжка Тамбери на чемпионате мира в Будапеште
Аудио-версия:
Комментарии

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в прыжках в высоту. Золотую медаль впервые в карьере завоевал итальянец Джанмарко Тамбери.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор победного прыжка Тамбери и насладиться эмоциями от празднования.

Видео доступно в YouTube-канале Eurosport. Права на видео принадлежат Eurosport.

Трёхкратный чемпион мира, катарец Мутаз Эсса Баршим, который поделил с Тамбери золото Олимпиады-2020, стал только третьим.

Второе место занял американец Джувон Харрисон, который, как и Тамбери, преодолел планку на высоте 2,36 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Однако американец, в отличие от итальянца, сделал это со второй попытки.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 19 по 27 августа.

Материалы по теме
Тамбери впервые стал чемпионом мира по прыжкам в высоту, Баршим — третий
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android