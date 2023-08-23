Видеообзор победного прыжка Тамбери на чемпионате мира в Будапеште

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в прыжках в высоту. Золотую медаль впервые в карьере завоевал итальянец Джанмарко Тамбери.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор победного прыжка Тамбери и насладиться эмоциями от празднования.

Видео доступно в YouTube-канале Eurosport. Права на видео принадлежат Eurosport.

Трёхкратный чемпион мира, катарец Мутаз Эсса Баршим, который поделил с Тамбери золото Олимпиады-2020, стал только третьим.

Второе место занял американец Джувон Харрисон, который, как и Тамбери, преодолел планку на высоте 2,36 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Однако американец, в отличие от итальянца, сделал это со второй попытки.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 19 по 27 августа.