Видеообзор победного прыжка Тамбери на чемпионате мира в Будапеште

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в прыжках в высоту. Золотую медаль впервые в карьере завоевал итальянец Джанмарко Тамбери.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор победного прыжка Тамбери и насладиться эмоциями от празднования.
Видео доступно в YouTube-канале Eurosport. Права на видео принадлежат Eurosport.
Трёхкратный чемпион мира, катарец Мутаз Эсса Баршим, который поделил с Тамбери золото Олимпиады-2020, стал только третьим.
Второе место занял американец Джувон Харрисон, который, как и Тамбери, преодолел планку на высоте 2,36 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Однако американец, в отличие от итальянца, сделал это со второй попытки.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 19 по 27 августа.
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