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Сборная России по самбо завоевала 15 золотых медалей на Кубке мира в Кыргызстане

Сборная России по самбо завоевала 15 золотых медалей на Кубке мира в Кыргызстане
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Сборная России по самбо стала безоговорочным победителем общего зачёта Кубка мира в Чолпон-Ате (Кыргызстан), который проходил с 22 по 23 августа.

По итогам соревнований представители России завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград. Второе место занял Казахстан (5-0-11), тройку призёров замкнула команда Узбекистана (3-8-7).

Золотые медали России принесли Харун Тлишев (до 58 кг), Али Дагоев (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Шамиль Гаджиев (до 88 кг), Денис Баканов (до 98 кг), Яна Полякова (до 72 кг), Татьяна Фёдорова (до 50 кг), Ангелина Коробкина (до 54 кг), Алена Алёхина (до 59 кг), Екатерина Дорошенко (до 65 кг), Таисия Киреева (до 72 кг), Елена Алленова (до 80 кг), Федор Дурыманов (до 64 кг), Ренас Зайнутдинов (до 71 кг) и Абдулхалим Джаватханов (до 98 кг).

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