Марилейди Паулино выиграла чемпионат мира — 2023 в беге на 400 метров

На чемпионате мира – 2023 по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) состоялся финальный забег у женщин на 400 метров. Его победительницей стала представительница Доминиканской Республики, серебряный призёр Олимпиады-2020 в этой дисциплине Марилейди Паулино.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. Бег на 400 метров. Женщины

1. Марилейди Паулино (Доминиканская республика) – 48,76 секунды (национальный рекорд).

2. Наталия Качмарек (Польша) – 49,57.

3. Сада Уильямс (Барбадос) – 49,60.