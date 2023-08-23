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Марилейди Паулино выиграла чемпионат мира — 2023 в беге на 400 метров

Марилейди Паулино выиграла чемпионат мира — 2023 в беге на 400 метров
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На чемпионате мира – 2023 по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) состоялся финальный забег у женщин на 400 метров. Его победительницей стала представительница Доминиканской Республики, серебряный призёр Олимпиады-2020 в этой дисциплине Марилейди Паулино.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. Бег на 400 метров. Женщины

1. Марилейди Паулино (Доминиканская республика) – 48,76 секунды (национальный рекорд).
2. Наталия Качмарек (Польша) – 49,57.
3. Сада Уильямс (Барбадос) – 49,60.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Женщины. 400 м. Финал
23 августа 2023, среда. 22:35 МСК
Окончено
1
Марилейди Паулино
Доминиканская Республика
48.76
2
Наталия Качмарек
Польша
49.57
3
Сада Уильямс
Барбадос
49.60
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