Экс-россиянка Дарья Варфоломеев стала чемпионкой мира в упражнениях с мячом

На чемпионате мира — 2023 по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии (Испания), завершились упражнения с мячом. Их победительницей стала бывшая российская гимнастка, ныне представляющая Германию, Дарья Варфоломеев. Для Дарьи это уже второе золото в Валенсии за день, ранее она стала лучшей в соревнованиях с обручем.
Варфоломеев стала второй в истории Германии гимнасткой, завоевавшей золото ЧМ в упражнениях с мячом. Ранее этого добивалась Кристиана Розенберг в 1975 году.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира — 2023, Валенсия. Упражнения с мячом
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 35,800.
2. София Раффаэли (Италия) – 35,200.
3. Стиляна Николова (Болгария) – 35,150.
Ещё одна гимнастка русского происхождения Екатерина Веденеева (представляет Словению) заняла в соревнованиях с мячом шестое место. Она получила от судей 32,300 баллов.
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