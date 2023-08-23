Экс-россиянка Дарья Варфоломеев стала чемпионкой мира в упражнениях с мячом

На чемпионате мира — 2023 по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии (Испания), завершились упражнения с мячом. Их победительницей стала бывшая российская гимнастка, ныне представляющая Германию, Дарья Варфоломеев. Для Дарьи это уже второе золото в Валенсии за день, ранее она стала лучшей в соревнованиях с обручем.

Варфоломеев стала второй в истории Германии гимнасткой, завоевавшей золото ЧМ в упражнениях с мячом. Ранее этого добивалась Кристиана Розенберг в 1975 году.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира — 2023, Валенсия. Упражнения с мячом

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 35,800.

2. София Раффаэли (Италия) – 35,200.

3. Стиляна Николова (Болгария) – 35,150.

Ещё одна гимнастка русского происхождения Екатерина Веденеева (представляет Словению) заняла в соревнованиях с мячом шестое место. Она получила от судей 32,300 баллов.