Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 24 августа

Сегодня, 24 августа, состоятся соревнования шестого дня чемпионата мира – 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия). Будет разыграно семь комплектов медалей.

Расписание соревнований 24 августа

8:00. Мужчины. Ходьба, 35 км.

8:00. Женщины. Ходьба, 35 км.

20:30. Мужчины. Прыжки в длину. Финал.

21:26. Женщины. Метание молота. Финал.

22:22. Женщины. 100 м с барьерами. Финал.

22:35. Мужчины. 400 м. Финал.

22:50. Женщины. 400 м с барьерами. Финал.

После пяти дней соревнований в таблице медального зачёта продолжает лидировать США с семью золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Второе место занимает национальная команда Великобритании с двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами. Третье место принадлежит испанцам, которые смогли завоевать два золота.