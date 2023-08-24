Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 24 августа

Сегодня, 24 августа, состоятся соревнования шестого дня чемпионата мира – 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия). Будет разыграно семь комплектов медалей.
Расписание соревнований 24 августа
8:00. Мужчины. Ходьба, 35 км.
8:00. Женщины. Ходьба, 35 км.
20:30. Мужчины. Прыжки в длину. Финал.
21:26. Женщины. Метание молота. Финал.
22:22. Женщины. 100 м с барьерами. Финал.
22:35. Мужчины. 400 м. Финал.
22:50. Женщины. 400 м с барьерами. Финал.
После пяти дней соревнований в таблице медального зачёта продолжает лидировать США с семью золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Второе место занимает национальная команда Великобритании с двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами. Третье место принадлежит испанцам, которые смогли завоевать два золота.
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