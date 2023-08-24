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Экс-россиянка Варфоломеев прокомментировала два золота на ЧМ по художественной гимнастике

Экс-россиянка Варфоломеев прокомментировала два золота на ЧМ по художественной гимнастике
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Бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеев, ныне представляющая Германию, прокомментировала успешное выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2023 в Валенсии (Испания). Спортсменка завоевала две золотые медали на турнире, став лучшей в соревнованиях с обручем и в упражнениях с мячом.

«Я горжусь тем, что всё получилось в нужный момент и что вся работа, которую мы выполняем в зале каждый день, того стоила. Я очень рада двум золотым медалям для Германии. Так много людей из нашей страны приехали, чтобы посмотреть на нас. Атмосфера потрясающая, и я благодарна всем», — приводит слова Варфоломеев DTB.

Напомним, Варфоломеев стала второй в истории Германии гимнасткой, завоевавшей золото ЧМ в упражнениях с мячом. Ранее этого добивалась Кристиана Розенберг в 1975 году.

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