Россия предложила альтернативный вариант декларации для допуска атлетов на турниры

Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) обратилась к Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) с предложением альтернативного варианта декларации, которую российские спортсмены готовы подписать для участия в международных соревнованиях.

Глава ФТАР Максим Агапитов подчеркнул, что декларация IWF противоречит принципам Олимпийской хартии и нарушает права человека, поэтому российские тяжелоатлеты не готовы её подписать. По этой причине был предложен альтернативный вариант. Согласно предложению ФТАР новый вариант декларации должны подписать все участники соревнований.

«Вариант декларации ФТАР отражает условия и требования всех регулирующих международное спортивное движение документов. В варианте декларации ФТАР всем спортсменам предлагается заявить об отвержении всех форм насилия и несправедливости, признать неприкосновенность человеческой жизни. Атлеты должны подтвердить уважение прав человека, стремление создать безопасную и инклюзивную среду для всех участников, гарантируя, что каждый человек чувствует себя ценным и уважаемым, без каких-либо различий, таких как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественный, родовой или иной статус. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, юрисдикционного или международного статуса страны или территории, где проживает физическое лицо», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.