Пловец из Афганистана не смог завершить дистанцию на фестивале в Екатеринбурге

Пловец из Афганистана Мир Абдул Варен Карими не смог финишировать в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем на Международном фестивале университетского спорта, сообщает «Матч ТВ».

Эпизод произошёл во время предварительных соревнований. К пловцу в воду прыгнул человек, чтобы помочь Карими доплыть до бортика и выбраться из бассейна. Позже спортсмена унесли на носилках.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге с 20 по 31 августа. В соревнованиях принимают участие университетские команды из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств. Ранее в Беларуси прошли II Игры стран СНГ.