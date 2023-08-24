Испанец Альваро Мартин завоевал вторую золотую медаль на ЧМ-2023 по лёгкой атлетике

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023. В соревнованиях по спортивной ходьбе на 35 км среди мужчин победу одержал испанский легкоатлет Альваро Мартин.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2:24.30 и установил национальный рекорд. Эта золотая медаль стала для Мартина второй на текущем мировом первенстве — ранее испанский легкоатлет стал победителем соревнований по спортивной ходьбе на 20 км. Второе место в этих соревнованиях занял представитель Эквадора Брайан Пинтадо. Третьим стал японец Масатора Кавано.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2023. Спортивная ходьба, 35 км. Мужчины

1. Альваро Мартин (Испания) — 2:24.30.

2. Брайан Пинтадо (Эквадор) — 2:24.34.

3. Масатора Кавано (Япония) — 2:25.12.