Испанец Альваро Мартин завоевал вторую золотую медаль на ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
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В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023. В соревнованиях по спортивной ходьбе на 35 км среди мужчин победу одержал испанский легкоатлет Альваро Мартин.
Спортсмен преодолел дистанцию за 2:24.30 и установил национальный рекорд. Эта золотая медаль стала для Мартина второй на текущем мировом первенстве — ранее испанский легкоатлет стал победителем соревнований по спортивной ходьбе на 20 км. Второе место в этих соревнованиях занял представитель Эквадора Брайан Пинтадо. Третьим стал японец Масатора Кавано.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2023. Спортивная ходьба, 35 км. Мужчины
1. Альваро Мартин (Испания) — 2:24.30.
2. Брайан Пинтадо (Эквадор) — 2:24.34.
3. Масатора Кавано (Япония) — 2:25.12.
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