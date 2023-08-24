Чемпион ОИ угандиец Чептегеи не выступит в забеге на 5000 метров на ЧМ-2023 из-за травмы
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Угандийский легкоатлет, выступающий в беге на длинные дистанции, олимпийский чемпион 2020 года Джошуа Чептегеи сообщил, что не выступит в забеге на 5000 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).
«Я горжусь, что выиграл ещё одну медаль на дистанции 10 000 метров. Я бы очень хотел поучаствовать в забеге на 5000 метров, но, к сожалению, мне пришлось принять решение не стартовать. В последние дни я боролся с небольшой травмой стопы и не хочу рисковать. Желаю всем участникам забега на 5000 метров удачи», — написал Чептегеи на своей странице в социальных сетях.
Напомним, ранее на этом турнире Чептегеи стал чемпионом мира в беге на 10 000 метров. Спортсмен преодолел дистанцию со временем 27.51,42.
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