Чемпион ОИ угандиец Чептегеи не выступит в забеге на 5000 метров на ЧМ-2023 из-за травмы

Угандийский легкоатлет, выступающий в беге на длинные дистанции, олимпийский чемпион 2020 года Джошуа Чептегеи сообщил, что не выступит в забеге на 5000 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).

«Я горжусь, что выиграл ещё одну медаль на дистанции 10 000 метров. Я бы очень хотел поучаствовать в забеге на 5000 метров, но, к сожалению, мне пришлось принять решение не стартовать. В последние дни я боролся с небольшой травмой стопы и не хочу рисковать. Желаю всем участникам забега на 5000 метров удачи», — написал Чептегеи на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее на этом турнире Чептегеи стал чемпионом мира в беге на 10 000 метров. Спортсмен преодолел дистанцию со временем 27.51,42.