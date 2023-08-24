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Словацкие легкоатлеты помолвились после финиша соревнований по спортивной ходьбе на ЧМ

Словацкие легкоатлеты помолвились после финиша соревнований по спортивной ходьбе на ЧМ
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Словацкий легкоатлет Доминик Черны сделал предложение соотечественнице Гане Бурзаловой после финиша соревнований по спортивной ходьбе на 35 км на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Бурзалова финишировала 28-й в женских соревнованиях и увидела уже преодолевшего ту же дистанцию Черны, который встал на одно колено. Словацкая спортсменка положительно ответила на предложение руки и сердца, поцеловала жениха и продемонстрировала кольцо на камеру. Черны занял в мужских соревнованиях 19-е место.

Напомним, победителями соревнований по спортивной ходьбе на 35 км на мировом первенстве стали испанские легкоатлеты Мария Перес и Альваро Мартин. Перес преодолела 35 км за 2:38.40 и превзошла рекорд чемпионатов мира на 36 секунд. Мартин установил национальный рекорд на дистанции 35 км. Его результат составил 2:24.30.

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