Словацкие легкоатлеты помолвились после финиша соревнований по спортивной ходьбе на ЧМ

Словацкий легкоатлет Доминик Черны сделал предложение соотечественнице Гане Бурзаловой после финиша соревнований по спортивной ходьбе на 35 км на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Бурзалова финишировала 28-й в женских соревнованиях и увидела уже преодолевшего ту же дистанцию Черны, который встал на одно колено. Словацкая спортсменка положительно ответила на предложение руки и сердца, поцеловала жениха и продемонстрировала кольцо на камеру. Черны занял в мужских соревнованиях 19-е место.
Напомним, победителями соревнований по спортивной ходьбе на 35 км на мировом первенстве стали испанские легкоатлеты Мария Перес и Альваро Мартин. Перес преодолела 35 км за 2:38.40 и превзошла рекорд чемпионатов мира на 36 секунд. Мартин установил национальный рекорд на дистанции 35 км. Его результат составил 2:24.30.
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