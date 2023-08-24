В Минспорта ответили, могут ли новые страны принять участие в Играх БРИКС-2024

В Министерстве спорта России рассказали, что спортсмены из других государств смогут принять участие в Играх стран БРИКС в 2024 году.

«Игры БРИКС-2024 заявлены в открытом формате, участвовать в них приглашены не только страны БРИКС, но и все желающие сборные», — сообщили в Минспорта корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее стало известно, что Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. В программу новых соревнований войдут 25 видов спорта. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР).

В августе в Беларуси прошли II Игры стран СНГ. Соревнования также проводились в открытом формате. Среди участников турнира были представители 13 стран, не входящих в СНГ.