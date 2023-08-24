Магнус Карлсен прокомментировал победу в финале Кубка мира по шахматам

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался о победе в финале Кубка мира по шахматам — 2023.

«У меня не было планов на большие турниры в этом году. Я зарегистрировался в самый последний момент. Возможно, это было эмоциональное решение после турнира в Норвегии. Я так плохо играл в классические шахматы и не хотел, чтобы это неприятное ощущение осталось со мной. В финале было достаточно одной победы, так что теперь, когда всё позади, я могу немного расслабиться», — приводит слова Карлсена Chess24.

Напомним, в финальном матче турнира, проходившего в Баку (Азербайджан), Карлсен обыграл представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху на тай-брейке. Обе партии в классические шахматы в финальном матче завершились вничью.