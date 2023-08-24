Магнус Карлсен прокомментировал победу в финале Кубка мира по шахматам
Поделиться
16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался о победе в финале Кубка мира по шахматам — 2023.
«У меня не было планов на большие турниры в этом году. Я зарегистрировался в самый последний момент. Возможно, это было эмоциональное решение после турнира в Норвегии. Я так плохо играл в классические шахматы и не хотел, чтобы это неприятное ощущение осталось со мной. В финале было достаточно одной победы, так что теперь, когда всё позади, я могу немного расслабиться», — приводит слова Карлсена Chess24.
Напомним, в финальном матче турнира, проходившего в Баку (Азербайджан), Карлсен обыграл представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху на тай-брейке. Обе партии в классические шахматы в финальном матче завершились вничью.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2023
-
16:13
-
15:48
-
15:41
-
14:43
-
13:53
-
13:30
-
13:11
-
12:11
-
11:12
-
10:57
-
10:46
-
10:21
-
09:54
-
09:33
-
08:00
-
03:24
-
01:00
- 23 августа 2023
-
23:32
-
23:17
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:27
-
21:26
-
18:50
-
16:59
-
16:14
-
13:38
-
13:12
-
12:32
-
11:24
-
10:59
-
09:59
-
09:45
-
09:34
Партнерский контент