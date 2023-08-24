В Федерации шахмат России прокомментировали переход Сюгирова в сборную Венгрии

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о решении российского гроссмейстера Санана Сюгирова сменить спортивное гражданство на венгерское.

«Конечно, Сюгиров — очень крепкий шахматист. Не стоит обращать внимание только на его место в мировом рейтинге — это дело наживное, у нас есть шахматисты такого же уровня, которые в рейтинге находятся ниже. Возможно, сейчас он был бы одним из главных кандидатов на попадание в сборную, но предпочёл синицу в руках, так как в Венгрии место в сборной ему, я думаю, гарантируют. Возможно, он просто решил, что ему будет удобнее играть в европейских соревнованиях», — приводит слова Смагина ТАСС.

Напомним, Сюгиров (2705) занимает 31-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он является самым высокорейтинговым шахматистом, сменившим спортивное гражданство.