В Федерации шахмат России прокомментировали переход Сюгирова в сборную Венгрии

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о решении российского гроссмейстера Санана Сюгирова сменить спортивное гражданство на венгерское.
«Конечно, Сюгиров — очень крепкий шахматист. Не стоит обращать внимание только на его место в мировом рейтинге — это дело наживное, у нас есть шахматисты такого же уровня, которые в рейтинге находятся ниже. Возможно, сейчас он был бы одним из главных кандидатов на попадание в сборную, но предпочёл синицу в руках, так как в Венгрии место в сборной ему, я думаю, гарантируют. Возможно, он просто решил, что ему будет удобнее играть в европейских соревнованиях», — приводит слова Смагина ТАСС.
Напомним, Сюгиров (2705) занимает 31-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он является самым высокорейтинговым шахматистом, сменившим спортивное гражданство.
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