На чемпионате мира по лёгкой атлетике столкнулись электрокары со спортсменами

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште, случилось небольшое дорожное происшествие. Электрокары со спортсменами, которых везли на полуфинал на 200 м, столкнулись возле стадиона. В одном из них находился чемпион мира на 100 м Ноа Лайлз.
Обошлось без травм. Лайлз и его коллеги добрались до стадиона и выступили в забегах. Лайлз показал лучший результат — 19,76.
Про Лайлза впервые заговорили семь лет назад, когда он стал чемпионом мира U20. Через два года он выиграл взрослый чемпионат США. Ноа зарекомендовал себя как специалист в беге на 200 метров. В 2019 и 2022 году Лайлз завоёвывал золотые медали чемпионата мира на этой дистанции. Стометровка ему впервые покорилась на нынешнем турнире. Отметим, что выиграл американец с личным рекордом — 9,83 секунды.
25 августа на чемпионате мира пройдёт финал в беге на 200 метров. Если он также завершится победой Лайлза, то американец сможет стать первым после легендарного Усэйна Болта спортсменом, которому на одном чемпионате мира покорятся 100 и 200 м.
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