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Олимпийский чемпион Митиадис Тентоглу впервые завоевал золото ЧМ в прыжках в длину

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в прыжках в длину. Золотую медаль завоевал представитель Греции Митиадис Тентоглу, приземлившийся на отметке 8,52 метра. Это лучшее достижение спортсмена в текущем сезоне.

Тентоглу – олимпийский чемпион Игр-2020, победу на чемпионате мира на открытом воздухе 25-летний грек одержал впервые в карьере.

Призёрами стали легкоатлеты из Ямайки Уэйн Пиннок и Таджай Гэйл, показавшие результаты 8,50 метра и 8,27 метра, соответственно.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Прыжки в длину

1. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,52.

2. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,50.

3. Таджай Гэйл (Ямайка) – 8,27.