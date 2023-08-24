Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Митиадис Тентоглу впервые завоевал золото ЧМ в прыжках в длину

Олимпийский чемпион Митиадис Тентоглу впервые завоевал золото ЧМ в прыжках в длину
Аудио-версия:
Комментарии

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в прыжках в длину. Золотую медаль завоевал представитель Греции Митиадис Тентоглу, приземлившийся на отметке 8,52 метра. Это лучшее достижение спортсмена в текущем сезоне.

Тентоглу – олимпийский чемпион Игр-2020, победу на чемпионате мира на открытом воздухе 25-летний грек одержал впервые в карьере.

Призёрами стали легкоатлеты из Ямайки Уэйн Пиннок и Таджай Гэйл, показавшие результаты 8,50 метра и 8,27 метра, соответственно.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Прыжки в длину

1. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,52.
2. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,50.
3. Таджай Гэйл (Ямайка) – 8,27.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android