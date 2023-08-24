Олимпийский чемпион Митиадис Тентоглу впервые завоевал золото ЧМ в прыжках в длину
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в прыжках в длину. Золотую медаль завоевал представитель Греции Митиадис Тентоглу, приземлившийся на отметке 8,52 метра. Это лучшее достижение спортсмена в текущем сезоне.
Тентоглу – олимпийский чемпион Игр-2020, победу на чемпионате мира на открытом воздухе 25-летний грек одержал впервые в карьере.
Призёрами стали легкоатлеты из Ямайки Уэйн Пиннок и Таджай Гэйл, показавшие результаты 8,50 метра и 8,27 метра, соответственно.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Прыжки в длину
1. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,52.
2. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,50.
3. Таджай Гэйл (Ямайка) – 8,27.
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