Даниэле Уильямс стала двукратной чемпионкой мира в беге на 100 м с барьерами
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования женщин в беге на 100 метров с барьерами. Золотую медаль завоевала представительница Ямайки Даниэле Уильямс, которая ранее побеждала на первенстве планеты в 2015 году. Уильямс финишировала с результатом 12,43 секунды, что является для неё лучшим достижением в сезоне.
Второй стала Жасмин Камачо-Куинн из Пуэрто-Рико, преодолевшая дистанцию за 12,44 секунды, а третье место заняла американка Кендра Харрисон (12,46).
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. 100 метров с барьерами
1. Даниэле Уильямс (Ямайка) – 12,43.
2. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,44.
3. Кендра Харрисон (США) – 12,46.
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