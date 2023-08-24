Даниэле Уильямс стала двукратной чемпионкой мира в беге на 100 м с барьерами

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования женщин в беге на 100 метров с барьерами. Золотую медаль завоевала представительница Ямайки Даниэле Уильямс, которая ранее побеждала на первенстве планеты в 2015 году. Уильямс финишировала с результатом 12,43 секунды, что является для неё лучшим достижением в сезоне.

Второй стала Жасмин Камачо-Куинн из Пуэрто-Рико, преодолевшая дистанцию за 12,44 секунды, а третье место заняла американка Кендра Харрисон (12,46).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. 100 метров с барьерами

1. Даниэле Уильямс (Ямайка) – 12,43.

2. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,44.

3. Кендра Харрисон (США) – 12,46.