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Даниэле Уильямс стала двукратной чемпионкой мира в беге на 100 м с барьерами

Даниэле Уильямс стала двукратной чемпионкой мира в беге на 100 м с барьерами
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования женщин в беге на 100 метров с барьерами. Золотую медаль завоевала представительница Ямайки Даниэле Уильямс, которая ранее побеждала на первенстве планеты в 2015 году. Уильямс финишировала с результатом 12,43 секунды, что является для неё лучшим достижением в сезоне.

Второй стала Жасмин Камачо-Куинн из Пуэрто-Рико, преодолевшая дистанцию за 12,44 секунды, а третье место заняла американка Кендра Харрисон (12,46).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. 100 метров с барьерами

1. Даниэле Уильямс (Ямайка) – 12,43.
2. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,44.
3. Кендра Харрисон (США) – 12,46.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Женщины. 100 м с барьерами. Финал
24 августа 2023, четверг. 22:22 МСК
Окончено
1
Даниэле Уильямс
Ямайка
12.43
2
Жасмин Камачо-Куинн
Пуэрто-Рико
12.44
3
Кендра Харрисон
США
12.46
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