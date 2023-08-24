Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Украинка Оноприенко получила медаль ЧМ по художественной гимнастике в результате протеста

Украинка Оноприенко получила медаль ЧМ по художественной гимнастике в результате протеста
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница Украины Виктория Оноприенко получила бронзовую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнении с булавами после рассмотрения протеста. Оноприенко получила четвёртые оценки дня – 33,250, но после протеста Украины оценка была поднята до 33,550. Это позволило Оноприенко потеснить на четвёртую позицию Тахмину Икромову из Узбекистана (33,450).

Напомним, победу в упражнении с булавами одержала бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, для которой это уже третье золото чемпионата мира – 2023. Ранее Дарья одержала победы в упражнениях с обручем и мячом.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Булавы

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 34,350.
2. Боряна Калейн (Болгария) – 33,550.
3. Виктория Оноприенко (Украина) – 33,550
4. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 33,450
5. Полина Березина (Испания) – 32,100.

Материалы по теме
Бывшая россиянка завоевала уже два золота на ЧМ-2023. Это круто!
Истории
Бывшая россиянка завоевала уже два золота на ЧМ-2023. Это круто!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android