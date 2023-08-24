Украинка Оноприенко получила медаль ЧМ по художественной гимнастике в результате протеста

Представительница Украины Виктория Оноприенко получила бронзовую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнении с булавами после рассмотрения протеста. Оноприенко получила четвёртые оценки дня – 33,250, но после протеста Украины оценка была поднята до 33,550. Это позволило Оноприенко потеснить на четвёртую позицию Тахмину Икромову из Узбекистана (33,450).

Напомним, победу в упражнении с булавами одержала бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, для которой это уже третье золото чемпионата мира – 2023. Ранее Дарья одержала победы в упражнениях с обручем и мячом.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира.

Булавы

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 34,350.

2. Боряна Калейн (Болгария) – 33,550.

3. Виктория Оноприенко (Украина) – 33,550

4. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 33,450

5. Полина Березина (Испания) – 32,100.