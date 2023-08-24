21-летний Антонио Уотсон впервые выиграл взрослый ЧМ в беге на 400 метров
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в беге на 400 метров. Золотую медаль завоевал 21-летний представитель Ямайки Антонио Уотсон, преодолевший дистанцию за 44,22 секунды.
В 2017 году Уотсон выигрывал чемпионат мира U18. На Юношеских олимпийских играх – 2018 он стал серебряным призёром. На взрослых соревнованиях это первая крупная победа молодого спортсмена.
Второе место занял британец Мэттью Хадсон-Смит (44,31), третьим стал американец Квинси Холл (44,37).
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. 400 метров
1. Антонио Уотсон (Ямайка) – 44,22.
2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,31.
3. Квинси Холл (США) – 44,37.
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