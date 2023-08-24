21-летний Антонио Уотсон впервые выиграл взрослый ЧМ в беге на 400 метров

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в беге на 400 метров. Золотую медаль завоевал 21-летний представитель Ямайки Антонио Уотсон, преодолевший дистанцию за 44,22 секунды.

В 2017 году Уотсон выигрывал чемпионат мира U18. На Юношеских олимпийских играх – 2018 он стал серебряным призёром. На взрослых соревнованиях это первая крупная победа молодого спортсмена.

Второе место занял британец Мэттью Хадсон-Смит (44,31), третьим стал американец Квинси Холл (44,37).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. 400 метров

1. Антонио Уотсон (Ямайка) – 44,22.

2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,31.

3. Квинси Холл (США) – 44,37.